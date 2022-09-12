قاعدة تعود للقرن 17.. لماذا يحظر على ملك بريطانيا دخول مجلس العموم؟

2022/09/12 | 15:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعهد الملك تشارلز الثالث، الاثنين، بأن يحذو حذو والدته الراحلة في "الواجب غير الأناني"، وذلك في خطاب أمام المشرعين في مجلسي البرلمان (العموم واللوردات) في لندن، قبل أن يسافر إلى إدنبرة ليكون مع نعش الملكة الراحلة، الذي يرقد في العاصمة الاسكتلندية.

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