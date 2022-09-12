قاديروف يعلن عودة وحدات النخبة من القوات الخاصة الشيشانية إلى منطقة العمليات العسكرية الخاصة في أوكرانيا

2022/09/12 | 15:22 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف، إن وحدات النخبة من القوات الخاصة الشيشانية، عادت بقيادة آدم ديليمخانوف، إلى منطقة العمليات العسكرية الخاصة في أوكرانيا بعد قضاء فترة راحة.وأضاف قديروف: “باشر الأخ العزيز آدم ديليمخانوف، بطل روسيا وعضو مجلس دوما … Readmore

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