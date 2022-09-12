مديريات تربية بغداد توجه دعوة لمحاضري عام 2020

2022/09/12 | 15:43 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاجتماع خَلُصَ إلى دعوة جميع محاضري 2020 .

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