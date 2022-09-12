الكاظمي والسفير الاسباني يناقشان التعاون في مجال الاقتصاد والطاقة والاستثمار

2022/09/12 | 15:45 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: بحث رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والسفير الإسباني لدى العراق بيدرو مارتينيز، الاثنين 09/12/2022، العلاقات...

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