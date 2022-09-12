الكاظمي يؤكد ضرورة إيلاء الجوانب الثقافية في المجتمع

2022/09/12 | 15:45 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاثنين 09/12/2022، باقتراح القوانين والمشاريع التنموية التي ترتقي...

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