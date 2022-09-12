تعويضات حوادث الدهس تتجاوز الـ4 مليارات دينار وتأمين على قروض ذوي المهن

2022/09/12 | 15:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أعلنت شركة التأمين العراقية العامةـ أحد تشكيلات وزارة المالية، اليوم الاثنين، أن تعويضات حوادث الدهس تتجاوز الـ4 مليارات دينار، فيما أشارت الى توقيعها على عقد لتوفير التغطية التأمينية لمشروع اقراض ذوي المهن الطبية.

وقالت الشركة في بيان تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "التعويضات المدفوعة من قبل شركة التأمين الوطنية، عن حوادث الدهس، خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت 4 مليارات و899 مليوناً و550 ديناراً"، مبينةً، أنَّ "هذا المبلغ تحقق عن عدد الأضابير المنجزة (495) اضبارة، خاصة بتعويضات حوادث الدهس التي تعرض لها المواطنون بحسب قانون التأمين الالزامي رقم 52 لسنة 1980".

ودعت الشركة في بيانها، "كل شخص يتعرض لحادث سيارة الى مراجعة فروع الشركة خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث للحصول على التعويض عن الإصابة أو الوفاة".

وتقوم شركة التأمين الوطنية بادارة (صندوق التأمين الالزامي) بالشراكة مع وزارة النفط التي تستقطع نسبة من مبلغ الوقود المعبأ في السيارات، يوضع في هذا الصندوق لغرض صرف مبالغ التعويض من قبل شركة التأمين الوطنية لمتضرري حوادث الدهس.

وتابعت الشركة، أنَّ "المدير العام لشركة التأمين العراقية الحقوقي وسام محمد الخرسان قام بالتوقيع على عقد تأميني مع مصرف الرافدين لتوفير التغطية التأمينية لمشروع اقراض ذوي المهن الطبية الموطنة رواتبهم لدى المصرف"، مشيرة الى أن "القروض تبدأ من 50 مليون دينار وتستمر الى 150 مليون دينار".

وشدد الخرسان "على تكثيف الجهود لتلبية احتياجات العملاء في إدارة الأخطار وتوفير الحماية التامينية بوصفها من أفضل أساليب توفير البيئة المناسبة للاقراض والاستثمار"، مشيداً "بجهود الشركة المتواصلة لتطوير هذا القطاع من خلال تواجد فريق متكامل داعم ومحترف في مجال التأمين".

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