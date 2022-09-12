2022/09/12 | 15:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني بحث رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والسفير الإسباني لدى العراق بيدرو مارتينيز، اليوم الاثنين، العلاقات الثنائية بين البلدين.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقاه /المركز الخبري الوطني/، ان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكاظمي يستقبل السفير الإسباني لدى العراق المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يستقبل السفير الإسباني لدى العراق) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يستقبل السفير الإسباني لدى العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).