وزير النفط: العراق يصدر كامل حصته المقررة ضمن اتفاق

2022/09/12 | 15:52 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكد وزير النفط العراقي إحسان عبدالجبار اسماعيل، اليوم الاثنين، أن العراق يصدر كامل حصته المقررة ضمن اتفاق أوبك بلس.وذكر بيان للوزارة، اليوم الاثنين، أن "وزير النفط إحسان عبدالجبار إسماعيل ترأس اجتماع تسعيرة النفط الخام الشهري".وبين أن …

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