محافظ المركزي العراقي: مصارف أوروبية ترغب بتمويل مشاريع الطاقة المتجددة

2022/09/12 | 15:52 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكد محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف، اليوم الاثنين، أن تنامي احتياطيات الذهب والعملات الأجنبية يحقق الاستقرار المالي، فيما أبدى سفير الاتحاد الأوروبي فيلا فاريولا رغبة عدد من المصارف الأوروبية الكبيرة بتمويل مشاريع الطاقة …

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