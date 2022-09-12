2022/09/12 | 15:53 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قال وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، إن كييف تعلمت مؤخرا أن لا تثق في الوعود التي قطعها الشركاء الغربيون وراء الكواليس.وأضاف ريزنيكوف، أنه لهذا السبب بالذات ومن أجل إحلال السلام في أوكرانيا، فإن سلطات كييف مستعدة لتوقيع وثيقة متعددة الأطراف مع ضمانات أمنية محددة.وتابع الوزير القول: “لقد تعلمنا الكثير، بما في […]

ظهرت المقالة وزير دفاع أوكرانيا: لم نعد نثق بالزملاء الغربيين أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير دفاع أوكرانيا: لم نعد نثق بالزملاء الغربيين) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير دفاع أوكرانيا: لم نعد نثق بالزملاء الغربيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).