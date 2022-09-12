2022/09/12 | 16:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى

الكاظمي، اليوم الإثنين، السفير

الإسباني لدى العراق السيد بيدرو

مارتينيز.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات

الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل

تعزيز التعاون المشترك في مختل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي والسفير الإسباني يؤكدان على أهمية تعزيز التعاون الثنائي) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي والسفير الإسباني يؤكدان على أهمية تعزيز التعاون الثنائي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).