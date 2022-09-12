الاتحاد الاوروبي: مستعدون لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة في العراق

2022/09/12 | 16:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى

غالب مخيف، اليوم الاثنين، أن تنامي

احتياطيات الذهب والعملات الأجنبية

يحقق الاستقرار المالي، فيما أبدى سفير

الاتحاد الأوروبي فيلا فاريولا رغبة

عدد من المصارف الأور

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