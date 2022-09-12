إضافة ريوان أمين وعباس محمد إلى قائمة المنتخب الوطني

2022/09/12 | 16:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أعلنَ مدربُ المنتخبِ الوطنيّ "راضي شنيشل"، اليوم الاثنين، إضافةَ اللاعبين ريوان أمين وعباس محمد لاعبي نادي دالكورد السويدي إلى قائمةِ المنتخب الوطنيّ الذي سيشاركُ في بُطولةِ الأردن الدوليّة للفترة من 23-27 أيلول الحالي.

ومن المؤمل أن يلتحقَ اللاعبان أعلاه بوفدِ المُنتخب الوطنيّ بالعاصمةِ الأردنيّة عمان ما بعد تأريخ العشرين من الشهرِ الحالي إلى جانبِ بقية اللاعبين المُحترفين.

واستدعى شنيشل، أمس الاحد، كل من لاعب الشرطة كرار عامر وحارس مرمى الطلبة دلوڤان مهدي، وسيلتحقان بمعسكرِ المنتخب الوطنيّ الذي سينطلقُ في الرابع عشر من الشهر الحالي.على صعيدٍ متصل، قلصت قائمةُ المنتخب الوطنيّ لأسبابٍ تنوعت ما بين الإصابةِ والإدارية، حيث يتعذرُ على كلٍ من كارديو صديق وبسام شاكر ورسلان حنون وأحمد باسل عن التواجد مع المنتخبِ الوطنيّ.

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