2022/09/12 | 16:10 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: dDFRl0PXU7I

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تجار يغسلون الاموال بالاستثمار في بعض الجامعات) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تجار يغسلون الاموال بالاستثمار في بعض الجامعات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).