وفاة الشاعر الغنائي العراقي علي العضب

2022/09/12 | 16:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توفي، صباح الاثنين، في محافظة البصرة العراقية الشاعر الغنائي والاقتصادي د.



علي العضب عن عمر ناهز الـ 77 عاماً بعد معاناة طويلة مع أعراض وتداعيات الجلطة الدماغية التي تعرض لها قبل 4 سنوات.كتب العضب الكثير من الأعمال الغنائية المهمة في مسيرة الأغنية العراقية ومن أبرزها «درب الشوق»،«يا أبو بلم عشاري»،«حدّر يهل البلام» للمطرب الراحل فؤاد سالم، وأغنية «كما كأنك هذاك أنت» للراحل ستار جبار.



كذلك كتب بعض الأوبريتات الغنائية الشهيرة ومنها «المطرقة» ،«بيادر خير» و«المعيبر شنان»، كما كتب مسرحية بعنوان «الأموات يعدلون».واشتهرت أغنيته السياسية «رحت أمشي» شهرةً كبيرةً في سبعينات القرن الماضي، حيث غناها الكثير من المطربين والفرق الغنائية.وصدر له مجموعته الشعرية الأولى التي ضمت الكثير من القصائد التي كتبتها في العقود الماضية.

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