بسبب عدم القدرة الإستيعابية.. تراجع ملحوظ بعدد الوافدين الإيرانيين للزيارة الأربعينية

2022/09/12 | 16:46 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجّل منفذ زرباطية الحدودي في واسط، الذي يربط العراق بايران، وصول 64770 زائراً ومغادرة 22943 آخرين خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال مدير منفذ زرباطية الحدودي العميد عاطف ناجي أن “هذه الأرقام تشير الى تراجع ملحوظ بعدد الوافدين بعد ما كان المنفذ يسجل دخول أكثر من 100 ألف وافد يومياً”.

واضاف أن “سبب تراجع العدد جاء نتيجة لتوجيه وزير الداخلية الإيراني ونائبه للشعب الإيراني بعدم التوجه الى المنافذ الحدودية، بسبب عدم وجود قدرة إستيعابية لإستقبال الأعداد الكبيرة للوافدين من الجانب العراقي”.

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