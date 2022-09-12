يضع نشيد دوري الأبطال كـ”رنة تنبيه”على هاتفه .. هالاند يحلم بالفوز بدوري أبطال أوربا

2022/09/12 | 16:46 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبّر إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، عن حلمه بالفوز بدوري أبطال أوروبا، قبل أيام من مواجهة فريقه القديم بوروسيا دورتموند، لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات.

وقال هالاند، في تصريحات أبرزتها صحيفة “ذا صن” البريطانية “أريد التطور والفوز بالمباريات والبطولات، وقضاء وقت ممتع..



أحب دوري الأبطال، لا بد أن أقول ذلك”.

وأضاف “الجميع يعرف هذا الأمر، والفوز بدوري الأبطال حلم كبير بالنسبة لي”.

ويشتهر هالاند بوضع نشيد دوري الأبطال كـ”رنة تنبيه” على هاتفه.

وعلّق النرويجي على ذلك، قائلًا “عندما أستيقظ كل صباح، أستمع إلى هذه الأغنية..



إنها البطولة المفضلة لدي، لطالما أحببتها”.

وأردف “حلم كل لاعب أن يصبح الأفضل، لكني لا أفكر في ذلك، أفكر فقط في الخطوة التالية، وأحاول أن أكون أفضل قليلا كل يوم..



هذا مهم لمساعدة الفريق، وبعد ذلك ستأتي أشياء أخرى”.

واستطرد “اللعب في البريميرليج مختلف بعض الشيء، لكن بالطبع هما بطولتان رائعتان (الدوريان الإنجليزي والألماني)”.

واسترسل هالاند “الدوري الإنجليزي يمتاز بإيقاع بدني أكثر قليلا..



إنه دوري رائع، وأستمتع بكل ثانية فيه..



لقد كنت أشاهده طوال حياتي..



كوني هنا الآن أمر استثنائي بالنسبة لي، يعجبني أن هناك الكثير من الفرق الجيدة”.

واختتم “كل مباراة صعبة للغاية، ولا تعرف أبداً كيف ستكون المواجهة..



هناك العديد من الفرق الكبرى، وهذا أيضًا شيء أحبه”.

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