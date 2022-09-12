رئيس الجمهورية: الأمن المائي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العراقي

2022/09/12 | 17:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الإثنين، أن ملف المياه جزء لا يتجزأ من الأمن القومي.وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الرئيس صالح استقبل اليوم، في قصر السلام ببغداد، وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، حيث جرى بحث الأمن المائي والتحديات التي تواجه البلد".وقال رئيس الجمهورية برهم صالح، بحسب البيان، إن "ملف المياه يمثل أولوية قصوى في البلد وجزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي"، مضيفاً أن "التغيرات المناخية الحادة تعصف بالبلاد والمنطقة والعالم".وأشار صالح إلى "ضرورة مواصلة الخطط الاستراتيجية الموضوعة في هذا الصدد والشروع في مبادرة إنعاش بلاد الرافدين، وأن يكون التصدي لتغيرات المناخ أولوية وطنية"، لافتاً إلى "أهمية تنظيم العلاقات المائية عبر الحوار مع دول الجوار وفق مبادئ حسن الجوار ومراعاة مصالح الجميع دون الإضرار بالعراق".وأشاد بالجهود الحكومية ووزارة الموارد المائية لمعالجة الشح بالمياه"، منوهاً بأن "تأمين المياه وحماية نهري دجلة والفرات ومواجهة المخاطر المائية المُحدقة بالبلد هي مسؤولية جماعية تُشارك فيها كل مؤسسات الدولة والفعاليات الاجتماعية ولا تقتصر فقط على وزارة الموارد المائية".من جانبه ثمن وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني الاهتمام والمتابعة المتواصلة لرئيس الجمهورية بملف المياه، وقدّم شرحاً حول سير عمل الوزارة والخطط المُقرة في مواجهة التحديات المائية التي تواجه البلاد.

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