2022/09/12 | 17:03 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف الخبراء أن اختبارا بسيطا للإبهام يمكن أن يساعدنا في الكشف عما إذا كان أحدنا معرضا لخطر الإصابة بمشكلة قلبية قاتلة.وبالنظر إلى أن أمراض القلب توصف بأنها القاتل الأول في العالم، فإنه من المهم العناية بصحة القلب، حيث تقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) إنه يمكنك القيام بذلك عن طريق اتباع نظام […]

ظهرت المقالة كيف يمكن لاختبار بسيط للإبهام أن يكشف ما إذا كنت معرضا لخطر مرض مميت؟ أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كيف يمكن لاختبار بسيط للإبهام أن يكشف ما إذا كنت معرضا لخطر مرض مميت؟) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كيف يمكن لاختبار بسيط للإبهام أن يكشف ما إذا كنت معرضا لخطر مرض مميت؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).