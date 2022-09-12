سي إن إن: الولايات المتحدة تخشى أن تغير أوروبا موقفها بسبب أزمة الطاقة

2022/09/12 | 17:04 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: تخشى الولايات المتحدة الأمريكية أن تغير أوروبا موقفها تجاه روسيا وأوكرانيا تحت تأثير أزمة...

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