فساد ومغالاة وتلاعب في محافظة كربلاء يؤدي الى هدر ملايين الدنانير

2022/09/12 | 17:04 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أعلنت هيئة النزاهة، الاثنين 12/9/2022، عن تنفيذ عمليَّات ضبطٍ لحالات هدرٍ للمال العام ومخالفاتٍ...

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