السعودية.. ضبط وافدتين لقيامهما بعمليات إجهاض غير نظامية في الرياض

2022/09/12 | 17:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضبطت وزارة الصحة السعودية وافدتين تقومان بعمليات إجهاض بطرق غير نظامية عبر عيادة تديرانها في أحد المجمّعات الطبيّة الخاصة وسط الرياض، بحسب ما ذكره الموقع الرسمي لوكالة الأنباء السعودية "واس" الإثنين.

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