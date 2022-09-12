2022/09/12 | 17:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

اعلنت الحكومة المحلية في البصرة، اليوم الاثنين، عن دخول 80 الف زائر عبر منفذ الشلامجة الذي يربط بين المحافظة وجنوب إيران.

وقال معاون المحافظ حسن النجار في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "اعداد الزائرين بتزايد كبير جدا وتجاوز العدد اليوم 80 الف زائراً".

واضاف ان "المنفذ سيتم غلقه في الثلاث ايام المقبلة استعدادا لبدء التفويج العكسي للمغادرة صوب ايران"، مشيرا الى ان "هناك آلاف الزوار عادوا إلى إيران عبر الشلامجة بعد ان اتموا الزيارة في النجف وكربلاء وعليه بات من الضروري اغلاق المنفذ بعد ثلاثة أيام تمهيدا للتفويج العكسي للزائرين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ادارة الشلامجة: نعتزم اغلاق المنفذ أمام الزوار الإيرانيين تمهيدا للتفويج العكسي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ادارة الشلامجة: نعتزم اغلاق المنفذ أمام الزوار الإيرانيين تمهيدا للتفويج العكسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).