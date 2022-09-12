الدفاع التركية: قتل 371 عنصرا من

2022/09/12 | 17:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – متابعة اعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم الاثنين، عن مقتل 371 عنصر من الـ"بي كي كي" في عملية القفل شمالي العراق.وقال أكار ان "الجيش التركي يواصل عمليات القفل والمخلب في شمال العراق".واضاف ان "الجيش تمكن من قتل 371 من عناصر البي كي كي".

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