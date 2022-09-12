رئيس الجمهورية: الأمن المائي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي وعلينا الحوار مع الجوار

2022/09/12 | 17:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس الجمهورية، برهم صالح، اليوم الاثنين، ضرورة عدم التفريط بالأمن المائي وفتح الحوار مع جميع دول الجوار بشأن ملف الانهار المشتركة، مبينا ان الملف جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العراقي وحمايته مسؤولية جماعية تُشارك فيها كل مؤسسات الدولة.

وذكر مكتبه الاعلامي، في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "الأخير استقبل في قصر السلام ببغداد، وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، حيث جرى بحث الأمن المائي والتحديات التي تواجه البلد".

وأكّد صالح أن "ملف المياه يُمثل أولوية قصوى في البلد وجزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي"، مشيراً إلى "التغيرات المناخية الحادة التي تعصف بالبلاد والمنطقة والعالم".

وشدد على "ضرورة مواصلة الخطط الاستراتيجية الموضوعة في هذا الصدد والشروع في مبادرة إنعاش بلاد الرافدين، وأن يكون التصدي لتغيرات المناخ أولوية وطنية".

ولفت إلى "أهمية تنظيم العلاقات المائية عبر الحوار مع دول الجوار وفق مبادئ حسن الجوار ومراعاة مصالح الجميع دون الإضرار بالعراق"، مشيداً "بالجهود الحكومية ووزارة الموارد المائية لمعالجة الشحة المائية، ويجب تأمين المياه وحماية نهري دجلة والفرات ومواجهة المخاطر المائية المُحدقة بالبلد هو مسؤولية جماعية تُشارك فيها كل مؤسسات الدولة والفعاليات الاجتماعية ولا تقتصر فقط على وزارة الموارد المائية".

من جانبه ثمّن رشيد "الاهتمام والمتابعة المتواصلة للرئيس لملف المياه، وقدّم شرحاً لسيادته حول سير عمل الوزارة والخطط المُقرة في مواجهة التحديات المائية التي تواجه البلاد".

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