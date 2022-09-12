دعما للمواكب الحسينية.. ماء الديوانية تستنفر آلياتها

2022/09/12 | 17:11 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المديرية استنفرت الآليات والسيارات الحوضية التابعة لها.

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