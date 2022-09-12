شاهد بالفيديو.. ايران تحاول كسر اجنحة التيار الصدري بهذه الطريقة !

2022/09/12 | 17:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: rCDWWpASHII

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