2022/09/12 | 17:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا، اليوم الإثنين، تأجيل مباراة آرسنال وآيندهوفن في الجولة الثانية من مجموعات بطولة الدوري الأوروبي 2022/2023.كانت المباراة مقرر إقامتها يوم الخميس المقبل 15 أيلول، في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تأجيل مباراة آرسنال وأيندهوفن لأسباب امنية المركز الخبري الوطني.

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