كورونا.. الموقف الوبائي والتلقيحي الأسبوعي في العراق

2022/09/12 | 18:07 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكوادر الصحية في عموم المحافظات العراقية سجلت 413 إصابة جديدة بكورونا.

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