2022/09/12 | 18:12 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف محافظة الأنبار علي فرحان الدليمي، اليوم الاثنين، أعداد الموقوفين بتهمة تعاطي المخدرات في محافظة الأنبار، مشيراً إلى قرب طرح فرص استثمارية كبيرة أبرزها حقل غاز عكاز.

وقال الدليمي، خلال حوار صحفي تابعته “خبر برس” (واخ) إن “الانبار تعد اقل المحافظات التي تشهد تعاطي وتجارة للمخدرات، حيث تشير الارقام الى وجود نحو 250 موقوف بتهمة تعاطي والمتاجرة بالمخدرات، فيما تشهد محافظات اخرى وصول اعداد الموقوفين الى 5 آلاف موقوف”.

وبشأن الفرص الاستثمارية في المحافظة، أكد الدليمي، أن “الاستثمار في حقل غاز عكاز بدأ من عام 2013، لكن المحافظة ألغته بالتراضي مع الشركة الكورية ووزارة النفط، وقررت الذهاب بعقد جديد وتم التفاوض مع شركات سعودية وأمريكية لاستثماره”.

وتابع، “في قضاء الرطبة فقط توجد 14 فرصة استثمارية في آخر 4 أشهر، مع الانفتاح على أراض جديدة لعرضها على الاستثمار”.

وفيما يخص مطار الانبار، قال الدليمي، إن “مطار الانبار تعمل عليه شركتين تركيتين، وتشرف على تصاميمه شركة بريطانية وباشراف شركة أميركية، إذ انطلقت المرحلة الاولى بقيمة 500 مليار دينار عراقي”.

ولفت إلى أن “المحافظة شهدت تدمير 117 جسراً ومجسراً وجميعها عادت للخدمة مع اضافة مجسرات جديدة للمحافظة”.

وعن ملف الطاقة الكهربائية، قال “ساعات التجهيز اليومية للكهرباء تصل في أقصى الأحوال إلى 11 ساعة يومياً، وهي رديئة”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ الأنبار يكشف أعداد الموقوفين بتهمة تعاطي المخدرات.. ويلوّح بفرص استثمارية أبرزها حقل غاز عكاز) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ الأنبار يكشف أعداد الموقوفين بتهمة تعاطي المخدرات.. ويلوّح بفرص استثمارية أبرزها حقل غاز عكاز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).