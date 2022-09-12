محافظة بغداد تكشف عن أربع مناطق صناعية جديدة

2022/09/12 | 18:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- هندرين مكيكشفت محافظة بغداد، اليوم الإثنين، عن أربع مناطق صناعية جديدة في العاصمة بغداد من بينها المنطقة الصناعية في سبع البور، فيما أشارت إلى أن كلفة المتر الواحد سنوياً تصل إلى 3 آلاف دينار.وقال مدير شعبة البلديات في محافظة بغداد، ياسر أمجد، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "المحافظة مستمرة مع وزارة الصناعة بإعطاء ورش صناعية داخل منطقة سبع البور تضم الحدادة والنجارة وغيرها من المهن"، لافتاً إلى أن "مساحة المتقدم على هذه المنطقة الصناعية تعطى حسب حجم المشروع وقد تصل إلى 500 متر أو 1000".وأضاف أمجد، أن "هذه المنطقة تشمل الصناعات المتوسطة وليست الثقيلة منها كمعامل التعليب أو الزيوت، بالإضافة إلى أنها ستكون مقسمة وفق نوعية المعامل"، مبيناً أن "الخطوات التي يتم من خلالها منح الأرض للمتقدم هي تقديمه طلباً إلى دائرة التنمية الصناعية في وزارة الصناعة بمشروعه ويمنح الموافقة حسب الشروط والآلية المتبعة".وتابع، أنه "بعد الحصول على الموافقة أخذ توصية معنونة إلى شعبة البلديات في محافظة بغداد تتضمن نص الموافقة ودراسة بالجدوى الاقتصادية من المشروع".وأشار إلى أن "المحافظة تمتلك مناطق صناعية جديدة أخرى في أبو غريب والحسينية والنصر والسلام تصل مساحتها إلى دونم واحد"، مبيناً أن "الهدف من هذه المناطق القضاء على العشوائية ووضع هذه المصانع في مكان واحد ومنظم".وأردف بالقول، إن "أجور الأرض التي ستحصل من المواطنين رمزية دعماً للصناعة، وإن كانت المنطقة نشطة تؤخذ 3 الاف دينار عراقي للمتر الواحد سنوياً".

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