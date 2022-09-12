عالجوا الجرحى اربعة سنوات في المعارك.. اطباء يهجرون عياداتهم ليعالجوا زوار الاربعين في كربلاء (صور)

2022/09/12 | 18:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طبيبان من العاصمة بغداد، اغلقا

عياديتهما وتركا رزقهما وعائلتيهما

ليشاركا في كل "معارك التحرير" ولمدة

اربع سنوات من عصابات "داعش" الارهابية،

وكانا على بعد عشرات الامتار من خطوط

العدو وانقذا ارواح الاف

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