محافظ كربلاء يحذر من محاولات تشويه زيارة الاربعين

2022/09/12 | 18:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني حذر محافظ كربلاء من محاولات بعض الاشخاص والجهات تشويه زيارة الاربعينية والاساءة للزائرين العراقيين والضيوف.وقال الخطابي في تصريح صحفي، إن “اي شخص يحاول الاساءة للزائرين سيواجه بحزم وتطرق الخطابي […]

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