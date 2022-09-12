2022/09/12 | 18:25 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: 5PNamIqANO0
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. السليمانية.. زيادة الإقبال على شراء القرطاسية مع بدء العام الدراسي الجديد) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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