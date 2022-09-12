2022/09/12 | 18:27 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أكد المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني، محمود محمد، الاثنين 12 /9/2022، استمرار الحوارات مع...

ظهرت المقالة الديمقراطي يؤكد استمرار الحوارات مع الاتحاد الوطني بشأن منصب رئيس الجمهورية أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الديمقراطي يؤكد استمرار الحوارات مع الاتحاد الوطني بشأن منصب رئيس الجمهورية) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الديمقراطي يؤكد استمرار الحوارات مع الاتحاد الوطني بشأن منصب رئيس الجمهورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).