2022/09/12 | 18:27 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: قال المتحدث باسم الحرس الثوري العميد رمضان شريف، الاثنين 12/9/2022، بفضل الله تعالى ونظرا...

ظهرت المقالة ايران تتحدث عن التنسيق مع العراق بشان زيارة الأربعين: اسطول جوي بين البلدين أولاً على المسلة.

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