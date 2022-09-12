الكرملين.. يعلم أو لايعلم!؟

2022/09/12 | 18:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ان كان يعلم أو لا يعلم، فلا فرق، لأن مصيبة جيشه قد وقعت، وهي مصيبة جديدة أكثر قساوة من غيرها في التوقيت وقع فيها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تؤكد أكثر من أي وقت مضى ان أجهزة الأمن والاستخبارات الروسية فشلت مجددا في عملها

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