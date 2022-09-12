للمرة الأولى منذ 9 أغسطس 2022 .. أسعار الغاز في أوروبا تتراجع دون مستوى 2000 دولار

2022/09/12 | 18:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تراجعت أسعار الغاز في الأسواق الأوروبية، اليوم الاثنين، وجرى تداول العقود الأجلة للوقود الأزرق دون مستوى 2000 دولار لكل ألف متر مكعب، وذلك للمرة الأولى منذ 9 أغسطس 2022.

ووفقا للتداولات فقد تراجعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي في الأسواق الأوروبية بأكثر من 8% وهبطت دون مستوى الـ2000 دولار لكل ألف متر مكعب.

وبحلول الساعة 13:35 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود بنسبة 8.4% إلى 1972.2 دولار لكل ألف متر مكعب من الغاز، وذلك للمرة الأولى منذ 9 أغسطس 2022.

وفي مطلع مارس 2022، قفزت أسعار الغاز في أوروبا في ظل مخاوف من فرض حظر على استيراد موارد الطاقة الروسية، وفي 4 أيام متتالية سجلت أعلى المستويات في التاريخ، وأعلى مستوى بلغته في 7 مارس 2022، حينها بلغت 3892 دولارا لكل ألف متر مكعب.

المصدر: برايم

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