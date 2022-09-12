السعودية تصادر نحو مليار دولار أمريكي من تنظيم عصابي من جنسيات عربية

2022/09/12 | 18:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت النيابة العامة السعودية عن مصادرة 4 مليارات ريال (نحو مليار دولار)، والسجن 25 عاما، لتنظيم عصابي بتهمة غسل الأموال.

وأوضحت النيابة العامة أن “العصابة مكونة من مواطن و5 وافدين من جنسيات عربية”.

وأشارت النيابة العامة إلى أن “المواطن استخرج سجلات تجارية وفتح حسابات بنكية للوافدين لتحويل المبالغ المالية خارج المملكة”.

المصدر: “الإخبارية”

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