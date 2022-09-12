2022/09/12 | 18:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

عقدت مديرة المساجد والتفتيش في المديرية العامة لأوقاف السليمانية "جيلان صباح"، اليوم الاثنين، اجتماعا مع مسؤولي المساجد ضمن أوقاف (السليمانية وجمجمال وشهرزور) بإشراف المدير العام للأوقاف والشؤون الدينية في محافظة السليمانية الأستاذ "هاوزين رؤوف حسن".ولاقى الاجتماع في وسائل التواصل الاجتماعي ردود أفعال متباينة، إذ استغرب الكثير من المدونين تبوء سيدة غير محجبة منصب مدير شؤون المساجد، فيما شن آخرون هجوما حادا عليها لكونها غير محجبة، في حين استغلت بعض الصفحات الموقف للتنمر على السيدة المذكورة. ودافعت مديرة الأوقاف عن السيدة وقالت في بيان إن "هذه السيدة الموقرة مسؤولة عن جزء من الأوقاف حالها حال المسؤولين في بقية دوائر ومؤسسات حكومة الإقليم، مبينة انها ليست على احتكاك مباشر بعلماء الدين والمساجد، فمسؤوليتها محصورة في المهام الإدارية داخل الدائرة.ووصف البيان "الهجوم وحالات التنمر التي تعرضت لها السيدة "جيلان صباح" في بعض صفحات التواصل الاجتماعي بانها بعيدة كل البعد عن القيم الأخلاقية والمجتمعية ومبادئ العمل الصحفي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أوقاف السليمانية تصدر بيانا بعد حملة التنمر ضد مديرة شؤون المساجد "غير المحجبة") نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أوقاف السليمانية تصدر بيانا بعد حملة التنمر ضد مديرة شؤون المساجد "غير المحجبة") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).