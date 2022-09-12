الاطاحة بعنصرين من داعش بعملية نوعية لمكافحة الارهاب

2022/09/12 | 18:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-نينوى

أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بأن قوة من مكافحة الإرهاب تمكنت من القبض على عنصرين من تنظيم داعش في أيسر الموصل.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) إن "قوة من جهاز مكافحة الإرهاب تمكنت من القبض على عنصرين من عناصر داعش نشطان لغاية الان مع بقايا التنظيم في الجانب الايسر".وأضاف ان "العملية جاءت بعد متابعة لهما استمرت فترة طويلة وتم القاء القبض عليهما في منطقتي الانتصار والقـدس".

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