2022/09/12 | 18:55 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأعرجي: من يسعى للفتنة هو بعيد عن أخلاق أهل البيت هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/09/12 | 18:55.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأعرجي: من يسعى للفتنة هو بعيد عن أخلاق أهل البيت) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأعرجي: من يسعى للفتنة هو بعيد عن أخلاق أهل البيت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).