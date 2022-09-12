2022/09/12 | 18:58 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخنجر: ندعم إجراء انتخابات مبكرة بحكومة قوية مقبولة من الجميع هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/09/12 | 18:58.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخنجر: ندعم إجراء انتخابات مبكرة بحكومة قوية مقبولة من الجميع) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخنجر: ندعم إجراء انتخابات مبكرة بحكومة قوية مقبولة من الجميع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).