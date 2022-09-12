شاهد بالفيديو.. مجانا.. عراقي يحول فندقه مضيفا للزوار وأخر يستقبل المئات بمنزله

2022/09/12 | 19:00 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: PKb4VVh16ks
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مجانا.. عراقي يحول فندقه مضيفا للزوار وأخر يستقبل المئات بمنزله) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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