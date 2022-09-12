2022/09/12 | 19:00 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الرادود الحسيني"باسم الكربلائي" يسيء لصحابة الرسول "ص" وتهديد بمقاضاته وإيقافه) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: JZ1BrrM9eCs
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الرادود الحسيني"باسم الكربلائي" يسيء لصحابة الرسول "ص" وتهديد بمقاضاته وإيقافه) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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