شح المياه يهدد الحيوانات والنباتات النادرة وإجراءات حكومية عاجلة

2022/09/12 | 19:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع - نصار الحاجكشفت وزارة الزراعة، اليوم الإثنين، عن إجراءاتها للحفاظ على غزال الريم وبعض الحيوانات والنباتات النادرة التي تأثرت بسبب شح المياه.وقال المتحدث باسم الوزارة هادي الياسري، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "هناك نباتات وحيوانات تأثرت بأزمة شح المياه حيث أثرت هذه الأزمة على وجود هذه الكائنات"، لافتاً إلى أن "الوزارة باشرت بإجراءات عاجلة تتعلق برصد عدد الحيوانات النادرة، لا سيما غزال الريم العراقي المتواجد في المحميات الطبيعية المنتشرة في محافظات العراق".وأضاف الياسري، أن "الإجراءات تضمنت تقديم الدعم الطارئ من خلال توفير الأعلاف وتوفير مياه الشرب لهذه المحميات".وأشار إلى أن "الوزارة لديها في دائرة فحص وتصديق البذور بنك وراثي لحفظ بذور النباتات والأشجار النادرة، وهذا البنك يحتفظ بكميات كبيرة من البذور وأجزاء هذه النباتات لتكون مصدراً لزراعة هذه النباتات النادرة والحفاظ على التنوع البيولوجي".ولفت إلى أن "أزمة المياه أثرت أيضاً على الحيوانات غير الداجنة مثل الطيور الحرة وغيرها التي تعتاش على المساحات الخضراء والمستنقعات والمسطحات المائية التي تضررت بشكل كبير ومباشر من أزمة المياه"، موضحا أن "الوزارة رصدت مبالغ مالية لدعم قطاع الغابات وكذلك لدعم المحميات الطبيعية للحفاظ على تلك الحيوانات، بالإضافة إلى منع الصيد الجائر كجزء من إجراءاتها للحفاظ على التنوع البيولوجي والبيئي ومحاسبة المخالفين".

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