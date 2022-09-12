إيران: طورنا طائرات مسيرة بعيدة المدى لشن هجمات على تل أبيب.. وإسرائيل ترد

2022/09/12 | 19:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال العميد كيومارس حيدري، للتلفزيون الرسمي يوم الاثنين، إن إيران طورت طائرة مسيرة متقدمة طويلة المدى لاستهداف مدن إسرائيلية.

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