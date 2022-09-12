السيادة يؤكد دعمه الانتخابات المبكرة في ظل حكومة قوية مقبولة من الجميع

2022/09/12 | 19:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد تحالف السيادة، اليوم الاحد، دعمه اجراء انتخابات مبكرة حرة ونزيهة، في ظل حكومة قوية مقبولة من جميع الأطراف

وقال التحالف في بيان صحفي، ان “إنقاذ الوطن وحماية السلم الأهلي أولويتنا في هذه المرحلة الحساسة، وهدفنا صياغة حوار وطني شامل ورؤية يتفق عليها الجميع من دون غلبة طرف على آخر أو كسر ارادات”.

واضاف “ندعم انتخابات مبكرة حرة ونزيهة، في ظل حكومة قوية مقبولة من جميع الأطراف”.

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