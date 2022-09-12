2022/09/12 | 19:10 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: كتب رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن...

ظهرت المقالة السيادة: ندعم صياغة حوار وطني شامل دون غلبة طرف على اخر او كسر ارادات أولاً على المسلة.

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