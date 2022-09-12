الاطار: نعلن تقديرنا لموقف الديمقراطي والسيادة بشان تمسكهما بالخيار الدستوري

2022/09/12 | 19:10 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: اعلن الاطار التنسيقي، الاثنين 12/9/2022، عن تقديره لموقف الديمقراطي والسيادة بشان تمسكهما بالخيار الدستوري....

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